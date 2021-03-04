В Ханты-Мансийке попрощались с новогодней елью Фото: Управление общественных связей

В окружную столицу пришла весна, а это значит, уже точно пора убирать новогодний символ. С хантымансийской новогодней елью, которая входит в десятку самых высоких искусственных деревьев страны, жители города прощаются до следующего года.

Главную зелёную красавицу Югры высотой около 50 метров сейчас демонтируют на центральной площади, вторая ель города уже убрана с площади в Самарово. Также из-за весеннего потепления решили обезопасить югорчан и убрать ледовые конструкции. К процессу приступят 9 марта, сразу после Международного женского дня. В планах полностью очистить площадь к Масленице.

Напомним, в прошлом году в Ханты-Мансийске на праздновании Масленицы, которое походило 1 марта планировалось разыграть большое количество подарков.

Мы писали также, как в начале февраля, в Ханты-Мансийске закончился сбор деревьев в рамках акции «Елочный сбор». В рамках мероприятия собрали три грузовика выброшенных новогодних елок.