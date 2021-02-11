Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 февраля 2021 года: скончались еще 3 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 февраля 2021 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 120 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Больше всего случаев за день выявлено в Сургуте - 24. С марта в округе зафиксировано 49 269 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 2925,53 случая на 100 тысяч населения. За сутки на COVID-19 обследованы 3 268 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 4 случая, 18-29 лет – 6 случаев, 30-49 лет – 52 случая, 50-64 лет – 31, старше 65 лет – 27. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 117 случаев, 3 случая завозных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся 84 пациентов, 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 697 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 244 человека, за весь период пандемии вылечились 46 771 югорчанин.

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За последние сутки в России выявлено 15 038 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 027 748 случаев СOVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.