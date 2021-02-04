Коронавирус в Югре, последние новости на 5 февраля 2021 года: скончались ещё 2 человека Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 152 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах. Больше всего случаев за сутки выявлено в в Сургуте – 41. Всего за период пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 48 307 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 676 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В тяжелом состоянии находятся 82 пациента с коронавирусом, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 677 человек. Но есть и хорошие новости: за день выписаны по выздоровлению 264 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 45 401 житель Югры.

За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 3 917 918 случаев нового коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и при появлении любых симптомов ОРВИ остаться дома и вызывать врача.