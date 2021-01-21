Коронавирус в Югре, последние новости на 22 января 2021 года: на COVID-19 обследовано 5 686 человек Фото: pixabay.com

На территории округа за весь период пандемии, вызванной COVID-19 зарегистрировано и лабораторно подтверждено 45 675 случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 212 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев заражения в Сургуте – 36, Нефтеюганске – 23 и Ханты-Мансийске.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки на COVID-19 обследовано 5 686 человек. Состояние 98 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли от коронавируса за сутки - 4 человека. С марта в регионе от COVID-19 умерли 633 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 233 человека, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 42 191 югорчанин.

В Нягани оштрафован «SUBWAY» за несоблюдение противоковидных мер. Предприниматель выплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего на сегодняшний день в России зафиксировано 3 655 839 случаев коронавирусной инфекции.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным Роспотребнадзор настоятельно рекомендует максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию, а также надевать в общественных местах защитные маски. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.