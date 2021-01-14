За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 218 человек. На территории округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 44 144 случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 2621,22 случая на 100 тысяч населения. Больше всего случаев в Сургуте – 37, Нижневартовске – 23 и Ханты-Мансийске. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 5 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 88 случаев, 50-64 лет – 75, старше 65 лет – 24. За сутки на COVID-19 обследованы 6 487 человек.Состояние 89 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 2 человека от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 598 человек. За прошедший день вылечились 213 человек, за весь период пандемии выздоровели 40 423 югорчанина.Из последних новостей: у главы города Радужный - отрицательный тест на COVID-19. Наталья Гулина почувствовала первые признаки болезни в конце декабря; В Советской больнице начали прививать от коронавируса. Поступило первые 125 доз вакцины.Всем гражданам, а особенно пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.