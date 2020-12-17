Коронавирус в Югре, последние новости на 18 декабря 2020 года: скончались 5 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 229 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За период пандемии лабораторно подтверждено 38 159 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследовано 7 430 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 11 случаев, 30-49 лет – 93 случая, 50-64 лет – 76, старше 65 лет – 28.

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Состояние 154 пациентов по-прежнему тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавирсуса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 486 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 240 жителей региона, за весь период пандемии – 33 959 югорчан.

Магазин «Ярмарка одежды и обуви» Нягани оштрафован за нарушения профилактики COVID-19.

Медсестры в Югре усилили работу в период пандемии, они выезжают по месту жительства пациентов для выполнения назначений врача.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пользоваться индивидуальными средствами защиты и соблюдать дистанцию, эти правила помогут уберечься от возможных сложных последствий COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 762 668 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.