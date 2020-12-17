«Вторичка» VS новая квартира бизнес-класса: эксперты сравнили варианты элитного жилья в Тюмени

Эксперты сравнили варианты элитного жилья в Тюмени. Фото - СК "Звезда".

Квартира – это самое дорогое, что многим из нас приходится покупать в своей жизни. Сложный выбор, ограниченный ценой, локацией, подходящей планировкой вынуждает нас искать не только среди новых жилых комплексов, но и присматриваться к вторичному жилью.

Но действительно ли покупка «вторички» сэкономит деньги или это будет лишь ложное впечатление, которое развеется, когда вы соберете в один бюджет расходы на покупку квартиры, демонтаж и новый ремонт. А получится ли, сделав ремонт в такой квартире, жить так, словно вы живете в новом доме?

Все эти сомнения умножайте на два, если вы выбираете квартиру в сегменте так называемого элитного жилья или бизнес-класса, ведь требования к нему еще выше.

Застройщик «Звезда» собрал информацию о жилье от 100 кв. метров и представил обзор недвижимости Тюмени, в котором сравнил предложенные на вторичном рынке варианты с квартирами в новом доме бизнес-класса REAL.

Квартира в ЖК «Грин Хаус» (жилой комплекс на ул. Федорова)

Общая площадь = 117 кв. м, 3 этаж.

Трехкомнатная квартира с изолированной спальней, детской комнатой, большой гостиной и кухней. Есть квадратная лоджия площадью 9 кв. м, в которой устроен зимний сад. Предусмотрен 1 санузел.

Дом построен в 2008 году.

Стоимость квадратного метра = 136 752 рублей.

Плюсы этого варианта: жилой комплекс выполнен полностью из кирпича, закрытая территория, тематическая концепция. Вблизи парк.

Квартира в ЖК «Озерные аркады» (жилой комплекс на ул. Логунова)

Общая площадь = 130,5 кв. м, 5 этаж.

Трехкомнатная квартира с двумя изолированными комнатами, большой гостиной и кухней. Есть терраса площадью 14,5 кв. м. Предусмотрен 1 санузел площадью 10 кв. м.

Дом построен в 2006 году.

Стоимость квадратного метра = 134 100 рублей.

Плюсы этого варианта: жилой комплекс выполнен полностью из кирпича, закрытая территория, вблизи озеро и парк.

Квартира в ЖК «Серебряковский квартал» (жилой комплекс на ул. Советской)

Общая площадь = 122.9 кв. м, 3 этаж.

Трехкомнатная квартира с тремя изолированными комнатами и большой кухней-гостиной. Есть 2 лоджии. Предусмотрены 2 санузла.

Дом построен в 2007 году.

Стоимость квадратного метра = 162 734 рублей.

Плюсы этого варианта: жилой комплекс выполнен полностью из кирпича, закрытая территория, центр города.

Квартира в элитном доме на ул. Малыгина

Общая площадь = 124.3 кв. м, 3 этаж.

Трехкомнатная квартира с двумя изолированными комнатами, просторной гостиной и большой кухней. Есть 2 лоджии. Раздельный санузел с сауной.

Дом построен в 2005 году.

Стоимость квадратного метра = 120 676 рублей.

Плюсы этого варианта: жилой комплекс выполнен полностью из кирпича, закрытая территория, центр города.

Из главных минусов всех вариантов вторичного жилья можно назвать следующие.

В домах, построенных в 2004-2010 годах, новым хозяевам придется делать капитальный ремонт, так как электрическая сеть и прочие коммуникации не были рассчитаны на такое большое количество приборов, которыми мы пользуемся сейчас в быту. Также нет возможности подключить IP-видеокамеры, в некоторых случаях даже видеодомофоны. Не будет у вас и современной телеметрии, бесконтактного открывания дверей в подъезд и калиток во двор.

Каким бы качественным ни был ремонт в квартирах, новым хозяевам захочется обновить интерьер, сделать его более современным и устроить все по своему вкусу. Это значит, в дополнение к бюджету на ремонт добавится смета на демонтаж, включая новые окна и радиаторы отопления. Одна из проблем в ремонтных работах – замена канализационных и водяных стояков, которая зависит от ваших новых соседей сверху и снизу. Если они окажутся против, то будьте готовы к неприятностям со стороны старых труб.

Даже в элитных домах 10-летней давности отсутствует возможность создать двор без машин и выделить автовладельцам парковочные места вдали от детских игровых площадок и зон отдыха.

Фото - СК "Звезда".

Современные нормы строительства жилых домов коренным образом отличаются от тех, что применялись каких-то 10-15 лет назад. На смену изолированным помещениям пришла мода на открытые пространства – стало меньше коридоров, больше мест для хранения. Появились просторные гардеробные комнаты, которые позволяют минимизировать количество шкафов в интерьере. Нашлось место под постирочную, где вдали от глаз гостей можно разместить стиральную машину, сушилку для белья и гладильную доску или сушильный шкаф. В квартирах от 100 квадратных метров обязательно предусмотрено 2 санузла.

Например, в современном доме бизнес-класса REAL (расположен по адресу ул. Туринская, 7), который был сдан в августе 2020 года, специализированный застройщик «Звезда» предлагает варианты квартир со свободной планировки .

Самые востребованные планировки

Фото - СК "Звезда".

Двухкомнатная квартира с большой кухней-гостиной, 96.57 кв. м.

Цена за кв. м – от 129 000 рублей.

Фото - СК "Звезда".

Трехкомнатная квартира с большой кухней-гостиной +128.57 кв. м.

Цена за кв. м – от 120 000 рублей.

Фото - СК "Звезда".

Трехкомнатная квартира с большой кухней-гостиной, 145.87 кв. м.

Цена за кв. м – от 117 000 рублей.

Свободная планировка позволяет сэкономить на демонтаже межкомнатных перегородок и вместе с профессиональным дизайнером интерьеров сформировать пространство будущей квартиры с учетом всех потребностей вашей семьи.

Предусмотрены высокие дверные проемы (2,75 м), которые становятся модным трендом в дизайне интерьеров.

Фото - СК "Звезда".

Еще одной фишкой в планировке можно назвать разный уровень подоконников на окнах – в вашем распоряжении окна с заниженным подоконником и окна, высотой практически в пол. В квартире установлены высококлассные рамы марки «Саламандер», они не требуют замены при ремонте, их срок эксплуатации составляет более 25 лет. Снаружи на рамах – алюминиевый профиль в цвет фасада.

Во всех квартирах установлена мощная сейф-дверь из холоднокатанной стали толщиной 2 мм. В нее установлены замки и фурнитура итальянской компании Securemme.

Среди прочих обязательных мер в современном строительстве — благоустройство территории для семейного досуга и отдыха. К таковым относятся детские площадки с безопасным покрытием, зоны для занятии спортом, оснащение двора велодорожками, пешеходными аллеями, грамотное ночное освещение и удобным паркингом. В современных домах в холлах выделено специальное пространство для хранения колясок и велосипедов.

Все балконы и лоджии имеют единое остекление, а для кондиционеров предусмотрены ниши или декоративные «балкончики», чтобы они не портили внешний вид фасада.

Во всех новых домах вход в подъезд с уровня асфальта, то есть нет лишних ступенек. Это очень облегчает жизнь семьям с маленькими детьми, которые пользуются детскими колясками, и людям с ограниченными возможностями.

Все тротуары выполнены со стороны подъездов, все чаще используется разделение внутренней территории и парковочных мест, которые выносятся на внешнюю сторону дома. С 2019 года стали появляться подъезды с входом со стороны улицы и вторым входом со двора.

Фото - СК "Звезда".

Особая тема для домов бизнес-класса – безопасность территории. В современных домах это закладывается уже на этапе проектирования всех инженерных сетей. Это позволяет обеспечить дом IP-видеокамерами, видеодомофонами, подать сигнал с видеокамер в ваш мобильный телефон.

Все взаимодействие с управляющей компанией осуществляется через приложение, где в личном кабинете собираются данные с приборов учета благодаря современной телеметрии.

Выбирая для себя квартиру, обратите внимание на те характеристики, которые будут находиться вне стен вашей квартиры, но при этом влиять на ту комфортную среду, за которую и готовы доплачивать в бизнес-классе.

Специализированный застройщик «Звезда»: Sk-zvezda72.ru.

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