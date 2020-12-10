Коронавирус в Югре, последние новости на 11 декабря 2020 года: от коронавируса скончались еще 3 человека Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 11 декабря 2020 года. Оперативный штаб сообщает: на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 36 557 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. За сутки на COVID-19 обследовано 5 384 человека.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

160 пациентов в тяжелом состоянии, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 454 человека. За прошедший день выздоровели 279 человек, за весь период пандемии вылечились от COVID-19 32 191 югорчанин.

Из последних новостей о COVID-19:

В Югре временно закрыли салон красоты и магазин из-за нарушений мер профилактики COVID-19.

В Советском районе проводят занятия для пациентов, перенесших пневмонию. Для каждого составляется индивидуальный план реабилитации.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.