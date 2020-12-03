Коронавирус в Югре, последние новости на 4 декабря 2020 года: в праздничные дни в регионе создадут максимальные условия безопасности Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

По сообщению Оперативного штаба на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 994 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 114 случая, 50-64 лет – 50, старше 65 лет – 9.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки на COVID-19 обследовано 5 458 человек. Состояние 154 пациентов тяжелое, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 425 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 253 человека, за весь период пандемии – 29 950 жителей региона.

Из последних новостей: югорчанка, болеющая коронавирусом родила ребенка в госпитале Югорска;

В Советском районе создан ковидный изолятор, который имеет круглосуточную охрану и строгий санитарно-пропускной режим;

В праздничные дни в Югре создадут максимальные условия безопасности, с владельцами ТРЦ будет проведена беседа о необходимости соблюдения установленных ограничений.

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.