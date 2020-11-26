Коронавирус в Югре, последние новости на 27 ноября 2020 года: за сутки от CОVID-19 вылечились 227 человек Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб в Югре за весь период пандемии зарегистрировано 33 474 случая новой коронавирусной инфекции, что составляет 1987,65 случаев на 100 тысяч населения. За сутки число заболевших составило 209 человек.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 085 человек.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 21 случай, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 89 случаев, 50-64 лет – 53, старше 65 лет – 37.

Состояние 160 пациентов по-прежнему тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 389 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 227 человек, за весь период пандемии выздоровели от COVID-19 – 28 380 югорчан.

Из последних новостей:

В Югре приостановили работу магазинов и салона красоты из-за нарушения профилактики COVID-19;

Результаты тестов на COVID-19 доступны югорчанам в электронном виде;

В Ханты-Мансийске продолжают дезинфицировать подъезды в жилых домах.

Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после посещения любых общественных мест, а также надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. При ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.