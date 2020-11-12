Коронавирус в Югре, последние новости на 13 ноября 2020 года: ещё 6 человек скончались от COVID-19 Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба Югры на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 30 641 случай новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев заболевания.

За сутки на COVID-19 обследовано 9 887 человек, всего – 902 666 югорчан.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

Есть и печальные новости: состояние 159 пациентов тяжелое, 120 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки от коронавируса скончались 6 человек, за весь период пандемии 301 человек.

Из хорошего: за сутки излечились 160 человек, за весь период пандемии – 25 602 югорчанина.

В поселениях Сургутского района проверяют соблюдение антиковидных мер, рейды проводят общественники, сотрудники ГИБДД района и представители администрации.

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендует при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.