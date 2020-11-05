Коронавирус в Югре, последние новости на 6 ноября 2020 года: в Югре вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с COVID-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 6 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и подтверждено 29 242 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 199 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 29 случаев, 18-29 лет – 10 случаев, 30-49 лет – 61 случай, 50-64 лет – 52, старше 65 лет – 47.

Фото: Оперативный штаб

За сутки на COVID-19 обследовано 9 418 человек, всего – 850 508 югорчан.

Состояние 138 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, всего за период пандемии умерло 266 человек.

В Югре вводятся дополнительные меры, направленные на борьбу с COVID-19, а также до 31 декабря 2020 года продлен режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

Есть и хорошие новости: в округе за минувшие сутки излечились от коронавирусной инфекции 81 человек, за весь период пандемии – 24 611 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.