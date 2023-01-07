Рождество в ХМАО 2023: православные жители региона отмечают великий праздник

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

Рождество Христово - великий праздник, торжественный день для всех христиан. Накануне принято колядовать, петь песни и угощать гостей сладостями, а также в ночь на 7 января в церквях проводятся масштабные и красивые богослужения. Православные югорчане также сегодня отмечают этот светлый праздник.

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

6 января 2023 года в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил великую вечерню и Божественную литургию свт. Василия Великого в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы Ханты-Мансийска. В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил Рождественское богослужение в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска. А еще в канун Рождества митрополит встретился с многодетными семьями Ханты-Мансийска, поздравил их с наступающим праздником Рождества Христова, и вручил подарки детям и взрослым.

Митрополит Ханты-Мансийкий и Сургутский Павел поздравил югорчан с Рождеством. Видеозапись поздравления опубликована на официальном сайте ханты-мансийской митрополии. Он отметил, что Рождество Христово стало событием, подтвердившим нерушимость божиих обетований, но также и свидетельством ни с чем не сравнимого доверия Бога к людям.

- Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Более двух тысяч лет отделяет нас от той святой ночи. За это время многое в человеческой жизни изменилось. Но осталась одна вечная истина – рождение Господа нашего Иисуса Христа, - сказал митрополит.

Фото: Ханты-Мансийская Митрополия

К поздравлением присоединились представители администрации Ханты-Мансийска.

- Дорогие хантымансийцы, надеемся этот праздник вы провели в кругу любимых и дорогих вам людей. От всей души желаем вам мира, семейного благополучия, счастья и взаимопонимания. Пусть в вашем доме всегда царят тепло и уют - говорится в поздравлении.