Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 декабря 2021 года: вылечились 211 человек

Коронавирус в Югре. Последние новости на 18 декабря 2021 года Фото: "Официальный Нижневартовск"

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 18 декабря 2021 года. В Югре зарегистрировано 93 317 случаев заболевания коронавирусом, что составляет 5541,05 случая на 100 тысяч населения. За последние сутки в региона зарегистрирован 201 случай заболевания COVID-19 в 21 муниципалитете, причем больше всего в Нижневартовске - 40 случаев, в Мегионе – 26 случаев и в Сургуте – 22 случая. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 34 случая, 18-29 лет – 24 случая, 30-49 лет – 87 случаев, 50-64 лет – 39, старше 65 лет – 17. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 193 случая, источник инфекции устанавливается в 5 случаях, 3 случая завозных. Среди детей выявлено 34 случая COVID-19.

Фото - yandex.ru

Состояние 110 пациентов — тяжелое, более 90 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса в Югре погибли еще 11 человек, за весь период от COVID-19 в округе умерли 1 879 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались 211 человек, за весь период пандемии выздоровели 86 562 югорчанин.

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах, умерли 1 080 человек и выздоровели 37 437 человек. Всего в России зарегистрировано 10 159 389 случаев коронавируса, зафиксировано 295 104 летальных исхода, выздоровели 8 914 225 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавируса.

В Ханты-Мансийске наметилась тенденция к снижению числа заболевших коронавирусом.

Главврач ОКБ Ханты-Мансийска рассказала о ситуации с заболеваемостью, отметив, что всё больше пациентов выздоравливают, но есть и те, кто пока находятся в реанимации, из них 8 – на ИВЛ.