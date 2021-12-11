Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 декабря 2021 года: 131 пациент находится в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 декабря 2021 года. За минувшие сутки в Югре зафиксировано 206 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете. Больше всего за день выявлено в Нижневартовске – 44, Сургуте – 36 и Ханты-Мансийске – 17. Состояние 131 пациента тяжелое, 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида умерли 8 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 811 человек. За сутки вылечился 181 человек, за весь период пандемии выздоровели 84 866 югорчан.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 30 случаев, 18-29 лет – 38 случаев, 30-49 лет – 66 случаев, 50-64 лет – 46, старше 65 лет – 31. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 203 случая, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, завозных случаев не зарегистрировано. Среди детей выявлено 26 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявлено 30 873 новых случая коронавируса, зафиксировано 1 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 657 человек. Всего зарегистрировано 9 956 679 случаев коронавируса, умерли 287 180 человек, выздоровели 8 673 518 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Сургут занял первое место по количеству привитых от COVID-19 горожан. Первый компонент вакцины от коронавируса в Сургуте поставили больше 220 тысяч человек. Завершили вакцинацию больше 198 тысяч человек.