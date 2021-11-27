Коронавирус в Югре. Последние новости на 27 ноября 2021 года: 171 пациент в тяжелом состоянии

Коронавирус в Югре. Последние новости на 27 ноября 2021 год Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 ноября 2021 года. По последним данным в Югре 238 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за день зарегистрировано в Нижневартовске – 41, Сургуте – 41 и Советском районе – 22. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 35 случаев, 18-29 лет – 28 случаев, 30-49 лет – 102 случая, 50-64 лет – 42, старше 65 лет – 31. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 232 случая, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 4 случая завозных. Среди детей выявлено 35 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 171 пациента по-прежнему тяжелое, 114 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида скончались 11 человек, за весь период от COVID-19 умерли 1 660 человек. За сутки выписались по выздоровлению 251 человек, за весь период пандемии вылечились 81 329 жителей Югры.

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Депутаты Югры поддержали законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Он предполагает, что в общественных местах нужно будет показывать QR-код.

Напомним, сразу в пяти муниципалитетах ХМАО введен режим обязательной самоизоляции

для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей.