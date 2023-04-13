В Нижневартовске хотят запретить концерт исполнителя из-за развратных песен и пропаганду наркотиков

Фото: Heronwater в соцсети «ВКонтакте»

В Югру с концертом засобирался популярный среди молодежи рэпер Арсений Груздев, известный под псевдонимом Heroinwater. Его выступление запланировано на 29 апреля в Нижневартовске, но его творчество одобряют далеко не все, более того считают, что своими песнями Арсений развращает молодежь и пропагандирует наркотики. Именно такого негативного мнения об исполнителе придерживается председатель региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра», член Общественной палаты ХМАО - Югры Эдуард Гиниатуллин. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Эдуард Ахатович написал обращение к жителям города с просьбой обратить внимание на скандальный репертуар музыканта и помочь с отменой его концерта.

Фото: Heronwater в соцсети «ВКонтакте»

- В Нижневартовске планируется выступление исполнителя Heronwater. Песни в его репертуаре содержат в себе маты и слова об употреблении наркотиков. Возрастной ценз допуска на концерт +16. Нам нужно добиться запрета выступления этого исполнителя, иначе вся работа не имеет никакого смысла, когда разрешено со сцены открытым текстом развращать молодежь и пропагандировать наркоманию. Прослушивание такой музыки негативно влияет на развитие детей и молодёжи - говорится в его сообщении.

Эдуард Гиниатуллин написал обращение в прокуратуру о запрете на проведение этого концерта в Нижневартовске. Эту информацию он подтвердил корреспонденту «Комсомольской правды» – Югра». Кроме того, вартовчанин призвал всех, кому не безразлично будущее своих детей также написать обращение в прокуратуру на запрет проведения этого концерта.

- Мы выросли в этом городе, здесь жили и работали наши родители. Здесь живут и учатся наши дети. И если в наш город будут допускаться такие исполнители, то кто мы тогда такие? - дополнил Эдуард Ахатович.

Более того, скандального исполнителя хотят привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков.

- Заявление в прокуратуру написано. Подключили общественность, на связи администрация и руководство клуба. Прорабатываем вопрос о привлечении данного исполнителя к уголовной ответственности - сообщил «Комсомольской правде» Эдуард Гиниатуллин.

Фото: Heronwater в соцсети «ВКонтакте»

Публика разделилась на два лагеря: некоторые согласны с тем, что концерт нужно отменить, а другие не поддерживают эту инициативу, считая, что в их молодости было не мало групп, к текстам которых можно было придраться, но никто от этого не пострадал.

- В 90е слушала Сектор газа, Красную плесень и ничего, не развратили мою детскую психику эти группы, - оставил комментарий один из пользователей соцсети.

Напомним, ранее произошел очередной скандал вокруг рэперши Инстасамки из Тобольска. Всему виной был её концерт в Тюмени. Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина жаловалась на скандальную рэпершу и пыталась отменить её выступление.