В Мегионе чиновник подрался с парнями, которые звонили ему в домофон

Фото: скриншот с видео/соцсети

В соцсетях гуляет информация о том, что некий чиновник из Мегиона подрался с подростками из-за звонка в домофон. На кадрах видно, как мужчина в шортах и футболке выбегает на улицу в погоне за парнями, которые пытались попасть в подъезд. Он несколько минут бегает за молодыми людьми и успевает схватить одного из них и пинает его, но после этого им все-же удается убежать. В соцсетях есть две версии конфликта: со стороны молодежи исходит информация, что мужчина напал и избил их, а затем требовал деньги за звонок в домофон. А вот версия мужчины состоит в том, что он сам является жертвой ситуации и даже получил от них парней увечья.

Корреспондент «Комсомольской правды - Югра» попыталась выяснить, что же на самом деле произошло в тот вечер. Ситуацию помогли прояснить в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. В полиции нам подтвердили, что инцидент имеет место быть, но не так, как преподносят подростки. В распоряжении полиции есть другое видео, на которой молодые люди являются отнюдь не пострадавшей стороной. Видео не поступает в публичный доступ из полиции, так как сейчас проводится проверка. Но в соцсетях есть фотография, на которой видно, что один из парней держит в руках палку, которой возможно и били чиновника. В любом случае, это будет выяснять полиция.

Фото: соцсети

Инцидент произошел еще 2 февраля 2023 года. Двое братьев хулиганили, названивая в квартиры, и шумели. Жильцы позвонили в 112, а один из жильцов решил выйти и поговорить с подростками, но разговор не задался. Как оказалось, парни избили мужчину: об этом свидетельствуют показания медиков, которые зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме того, горожанин написал заявление в полицию по факту нападения, а вот со стороны подростков и их родственников никаких официальных заявлений в полицию не поступало.

- Все сообщения объединены в одно производство. Сейчас проводится процессуальная проверка. После заключения экспертов будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела, - пояснили в ведомстве.

В МВД ни опровергли, ни подтвердили то, что в конфликте участвовал именно чиновник, объясняя это нераспространением персональных данных. Драка вызвала общественный резонанс и горожане поделились на два лагеря: одни защищают молодых людей, а другие же считают, что парни сами спровоцировали конфликт.

Сам чиновник официальных комментариев по поводу драки не давал.