Дизайнер из Нижневартовска выпустила патриотическую линию одежды

Фото: страница Елены Койновой в соцсети

Дизайнер из Нижневартовска Елена Койнова выпустила патриотическую линию одежды, в которую входят разные предметы одежды - от худи и жилетов до спортивных костюмов и комбинезонов. Но их отличительной чертой, является то, что они приспособлены к климатическим условиям региона.

Фото: страница Елены Койновой в соцсети

Конструктор-модельер Елена Койнова также отшивает мужскую и детскую повседневную, верхнюю и спортивную одежду. А идея создания одежды, посвящённой России, пришла к модельеру давно.

- Дочь занимается плаванием, и я решила сделать спортивный костюм, в котором было бы удобно. С этого все и началась, - рассказала Елена Койнова.

В целом история её ателье началась год назад. Швея с 30-летним стажем воспользовалась предложением получить государственную социальную помощь на развитие своего бизнеса. Елена потратила на швейное оборудование и расходные материалы 250 тысяч рублей и проект окупился почти за полгода. Мастерица уже зарегистрировала свой товарный знак и теперь планирует расширить производство и вывести свои творения на всероссийскую торговую площадку.

Фото: страница Елены Койновой в соцсети

Напомним, ранее мы писали о том, что в Урае волонтёры пошива помогают мобилизованным и шьют для них спальники, балаклавы, палатки и многое другое.