В Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики Фото: Татьяна Коркина

В Югре 22-летняя студентка медицинской академии попала за решетку. Она осуждена за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В декабре 2021 года девушка купила крупную партию синтетических наркотиков массой более 160 грамм, которое расфасовав в удобные для последующего сбыта свертки, хранила у себя и по месту своего жительства. Девушку задержали полицейские, а наркотики изъяли из незаконного оборота.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд признал её виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима - сообщили в окружной прокуратуре.

Студентка пыталась обжаловать излишне суровый, по её мнению, приговор в апелляционном порядке, но судебной коллегией по уголовным делам суда ХМАО-Югры жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор признан законным.

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