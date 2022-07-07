Депутат в ХМАО обвинил арт-резиденцию Нижневартовска в демонстрации порнографии

Фото: Арт-резиденция «Ядро» г. Нижневартовск

Депутат Нижневартовской думы Дмитрий Гришин пожаловался уполномоченной по правам человека в Югре Наталье Стребковой на то, что администрация Нижневартовска якобы устроила в местной арт-резиденции выставку картин порнографического содержания.

Гришин считает, что картины, размещенные на выставке развращают молодежь. По этому вопросу высказалась уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

- Поступило обращение от жителей, что на выставке в арт-резиденции "Ядро" были размещены откровенные картины, якобы порнографического содержания. Те фото картин, что мне прислали, выглядели действительно очень непристойно, безнравственно. Сейчас мы проверяем информацию. Если это действительно была открытая выставка, то это, конечно, недопустимо для восприятия несовершеннолетними, - отметила Стребкова.

Картина художника Любови Симоновой. Фото: соцсети

Речь идет о выставке в городской арт-резиденции «Ядро», которая довольно популярна среди местной молодежи, интересующейся творчеством, искусством и модными тенденциями. В нижневартовском «Ядре», кроме крупных цикловых мероприятий проходят образовательные программы для школьников. Картины, возмутившие Гришина были представлены 23 июня в рамках Дня открытых дверей в АРТ-резиденции.

Известно, что выставку с подобными изображениями организовала администрация Нижневартовска за бюджетные деньги. Пресс-служба администрации Нижневартовска дала официальный комментарий по этому поводу.

- Все экспонированные на выставке изображения соответствуют нормам российского законодательства. Картин с пошлым содержанием или оскорбляющих чувства граждан, на выставке представлено не было. Изображения, которые в данный момент распространяются в СМИ и в соцсетях, не были экспонированы. Это фотографии из буклета, который принесла художник. По данному факту организована служебная проверка - прокомментировали власти города.

Фото: Арт-резиденция «Ядро» г. Нижневартовск

Кроме того, в городской администрации подчеркнули, что молодежный центр принимает на себя обязательства и в дальнейшем будет более детально проверять то, что могут принести с собой участники мероприятия.

Неоднозначные картины, из-за которых и случился скандал принадлежат художнице Симоновой. По её словам, альбом с её работами лежал на одном из столов в углу. А после выставки его вообще украли.

- Очень жаль, если из-за вклейки в альбом, которая вообще не демонстрировалась широкой публике, пострадают организаторы. Все зависит от человека, ведь красота - в глазах смотрящего. Если человек внутри вульгарен, у него и Венера Милосская будет порнографией, - поделилась Любовь Симонова.