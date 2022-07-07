В Нижневартовске вспышка гепатита А: среди 30 заразившихся один ребенок

В Нижневартовске зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. Фото: Татьяна Коркина

На предприятии «СибурТюменьГаза» в Нижневартовске зафиксирована вспышка вирусного гепатита А. Инфекцию обнаружили у 20 сотрудников завода, которые уже успели заразить 10 людей, контактировавших с ними, в том числе родственников. Один из заболевших - ребенок. Информацию подтвердили в окружном Роспотребнадзоре.

- С 23 июня на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе, являющемся филиалом АО "СибурТюменьгаз", зарегистрировано около 30 случаев заболеваний, подозрительных на вирусный гепатит А, из которых активно выявлено при обследовании контактных 10 пострадавших и среди них ребёнок из семьи заболевшего работника. Все заболевшие работают в организациях, расположенных в районе Нижневартовского ГПЗ, - уточняют в ведомстве.

Мы писали ранее о том, что после выявления первых случаев предприятие и Роспотребнадзор начали работу над предотвращением распространения заболевания. В числе мероприятий: проверка и чистка помещений, тщательный осмотр и лабораторная диагностика сотрудников, отработка возможных контактов с заболевшими. Но болезнь продолжает распространяться.

Уточняется, что тяжёлых форм не зарегистрировано. 87% заболевших проходят лечение в инфекционном отделении. Эпидемиологи проверяют все возможные пути передачи инфекции: воду, пищу, предметы быта, но источник заражения пока не найден. Основной версией источника заболевания рассматривают столовую на предприятии.

- Ежегодно в ХМАО-Югре регистрируется от 110 до 120 случаев заболевания вирусным гепатитом А (далее – ВГА). В Нижневартовске за последние 3 года отмечалось снижение уровня заболеваемости ВГА, показатели заболеваемости не превышали среднеокружные - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

Отметим, что "Гепатитом А" медики чаще всего называют болезнь «грязных рук». Самая распространенная форма передачи вируса - через пищу (непромытые овощи, фрукты, зелень), воду. Подхватить инфекцию можно даже окунувшись в водоёме, не предназначенном для купания.