Домашние роды чуть не закончились смертью югорчанки

В Югре врачи спасли жизнь женщины, которая решилась рожать дома Фото: Департамент здравоохранения Югры

Счастливое событие - рождение новой жизни чуть не обернулось трагедией. Жительницу Нягани, решившую рожать на дому привезли в родильное отделении Няганской окружной больницы на скорой. Давление 40/0, массивная кровопотеря, спутанное сознание после самопроизвольных домашних родов: больше 8 часов 20 врачей боролись за жизнь пациентки.

- Бригада скорой помощи к тому времени уже связалась с нами, сообщив о тяжелом случае, поэтому мы были готовы: уже развернули операционную, акушеры-гинекологи, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог буквально стояли в дверях приемного отделения, встречая скорую, - рассказала заведующая родильным отделением Виктория Севрюкова.

Женщину сразу увезли в операционную, ей перелили 4 литра крови, а на следующий день в сопровождении реаниматолога ее доставили в реанимацию ОКБ Ханты-Мансийска. К счастью, ребенок жив и здоров, его оставили для наблюдения в отделении новорожденных Няганской окружной больницы, а на пятые сутки выписали домой.

- Случай, конечно, нерядовой. В голову каждому человеку не заглянешь. Какие причины, страхи, фобии сыграли свою роль еще предстоит выяснить. Мама состояла на учете в женской консультации, с учетом отягощенного анамнеза ей была рекомендована дородовая госпитализация, от которой она отказалась, сказав, что сама поедет рожать в перинатальный центр Ханты-Мансийска - прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Татьяна Назаренкова.

По её словам, будущая мама перестала отвечать на телефонные звонки сотрудников женской консультации и акушерке, осуществлявшей патронаж дверь в квартиру также никто не открыл.

- К сожалению, это не первый случай, когда женщины принимают решение рожать дома, не оценивая адекватно все риски для себя и своего ребенка. Сегодня нам чудом удалось избежать случая материнской смертности. Счет шел буквально на минуты. Безмерная благодарность от нас всей бригаде скорой медицинской помощи, которая сделала все правильно и профессионально - добавила Татьяна Назаренкова.

На сегодня женщина уже вернулась в Нягань и записана в женскую консультацию на плановый прием к врачу.