В Ханты-Мансийске, из-за нарушений ПДД, произошла авария на перекрестке Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Гагарина в Ханты-Мансийске, 48-летний водитель автомобиля «Сузуки» при проезде регулируемого перекрёстка, не уступил дорогу автомобилю «Мазда», за рулем которого находился 25-летний мужчина, пользующийся преимущественным правом проезда. От столкновения авто получили механические повреждения, а водитель Мазды получил травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 40 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 46 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.