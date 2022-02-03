Заказчик убийства прокурора Югры пытался лично застрелить его заместителя Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается расследование уголовного дела против Юрия Чекина, обвиняемого в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрия Бедерина и других тяжких преступлениях.

Чекин, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по ХМАО – Югре, в течение 1993 года украл более 15 миллионов рублей у предприятия нефтегазодобывающей отрасли. В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора округа, который пытался его задержать и привлечь за мошенничество, организовал убийство прокурора Бедерина. 25 июля 2000 года прокурор округа убит в подъезде своего дома 3 выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета.

Кроме того, в 1996 году Чекин заказал убийство одного из своих знакомых Руппеля А.В., а в 1998 году организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова Б.М. С января по февраль 2011 года Чекин, заказал убить бывшего заместителя прокурора Югры, занимавшего эту должность до 1996 года, но довести план на убийство бывшего заместителя прокурора округа до конца не смог из-за отказа исполнителя. Сам Чекин в 2000 году объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 года задержан.

Во время расследования выяснилось, что осенью 2009 года Чекин, находясь в международном розыске, пытался лично убить заместителя прокурора, для чего купил пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Летом 2010 года он обратился к знакомой жительнице Ханты-Мансийска с просьбой организовать приезд в город бывшего заместителя прокурора, проживающего за пределами Югры. Но женщина отказалась быть соучастницей в убийстве.

Из-за новых фактов, против Чекина возбуждено еще одно уголовное дело по статье "приготовление к убийству". Расследование продолжается.