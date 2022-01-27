В Югре молодой парень на «Инфинити» спровоцировал ДТП, в котором погиб человек Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На загородной дороге в Югре необдуманный обгон привел к трагедии. Смертельное ДТП произошло на 130 км автодороги «Сургут – Нижневартовск». Об этом сообщает ГИБДД ХМАО-Югры.

Как стало известно, 22-летний водитель «Инфинити» не убедился в безопасности и начал обгон попутного транспорта, в результате он врезался в встречный автомобиль «Рено», за рулем которого находился 73-летний мужчина. В результате ДТП водитель Рено скончался на месте происшествия, а водитель Инфинити и его 23-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 9 получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 51 водитель наказаны за выезд на полосу встречного движения и 97 – за нарушение требований к перевозке детей.

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