В Нижневартовске водитель иномарки насмерть сбил 9-летнего мальчика

ДТП в Нижневартовске Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске произошла трагедия. На улице Ханты-Мансийской в результате ДТП погиб ребёнок, мальчику было всего 9 лет. По информации ГИБДД, ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Его увезли в больницу в бессознательном состоянии, но врачи не смогли его спасти и мальчик скончался.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Очевидцы рассказывают, что водитель автомобиля Тойота, который сбил ребенка ехал за крещенской водой. Мужчине понадобилась медицинская помощь, так как у него проблемы с сердцем.

Известно, что ребенок был из неполной семьи. Мать лишена родительских прав, а отец проживает в другом микрорайоне, в этот злополучный день мальчик был в гостях у крестной. Ребенок торопился на автобусную остановку, расположенную на другой стороне улицы. Когда он подошёл к светофору, то увидел, что на остановке стоит нужный ему автобус, как предполагают очевидцы, ребёнок поспешил и побежал через дорогу на красный.

Кто виноват в данном происшествии, устанавливают следователи. По информации ГИБДД, водитель был трезв, и не является злостным нарушителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО водитель легковушки погиб в жутком ДТП с «КАМАЗом».

Водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречку (подробнее)