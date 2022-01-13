Как пройдет Крещение в Нижневартовске в 2022 году

Фото: Храм Рождества Христова г. Нижневартовска

Приближается один из главных христианских праздников - Крещение Господне, его отмечают 19 января. По религиозной традиции, в это торжество совершается чин великого освящения воды в храмах и водоёмах, массовые купания в проруби. Расскажем, как православные жители Нижневартовска встретят Крещение Господне.

Праздничное богослужение начнется во всех храмах Нижневартовска в 8 часов 30 минут, а крестный ход и Великое освящение воды на реке Оби пройдет в 11 часов 50 минут. Отметим, что при посещении мест для окунания всегда стоит слушать и доверять своему организму, поэтому лучше проконсультироваться с врачом, который сможет определить, можно ли окунаться в прорубь без стресса для организма.

Вход на территории храмов и набережную реки Оби в Нижневартовске будет проводится через рамки металлодетекторов. За порядком и безопасностью будут следить сотрудники полиции, добровольные народные дружины, спасатели и медики. «Входной фильтр» распространится также и на людей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Кроме того, с 9 часов и до окончания мероприятий - до 23 часов 19 января будет перекрыто движение транспорта по проезду Куропаткина и улице Г.И. Пикмана.

Медики советуют, за два часа до купания плотно поесть и не употреблять спиртное. А ещё не стоит окунаться с головой, а лучше просто умыть лицо. Больше 10 секунд в воде быть не рекомендуется. После купания нужно растереть тело полотенцем и быстро одеться, а затем зайти в теплое помещение и выпить теплый чай.