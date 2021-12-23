Коронавирус в Югре. Последние новости на 23 декабря 2021 года: вакцинация продолжается Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 декабря 2021 года. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а больше всего случаев за день выявлено в Нижневартовске – 62. Всего зарегистрировано 94 291 случай коронавируса.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 22 случая, 18-29 лет – 23 случая, 30-49 лет – 71 случай, 50-64 лет – 43, старше 65 лет – 29. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 186 случаев, 2 случая завозных. Среди детей выявлено 22 случая COVID-19.

Состояние 105 пациентов тяжелое, 81 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 11 человек, за весь период от COVID-19 скончались 1 923 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 188 человек, за весь период пандемии выписано по выздоровлению 88 550 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 020 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 42 322 человека. Всего в России зафиксировано 10 292 983 случая коронавируса. За весь период умерли 300 269 человек, выздоровел 9 097 521 человек.

В Лянторе трудовых мигрантов прививают от коронавируса. В городскую больницу завезли партию вакцины от коронавируса для иностранных граждан. Полный курс вакцинации в Лянторе прошли больше 14,5 тысяч человек.

Ситуация с распространением COVID-19 в Нижневартовске остается стабильной. Фактически нет ни роста, ни снижения заболеваемости. Несмотря на положительную тенденцию, пациентов в реанимации по-прежнему много.

Для вакцинированных жителей Березовского района стартовала предновогодняя акция. Первые 30 человек в каждом поселении района, поставившие прививку от коронавируса получат подарочный сертификат.

Больше 17,9 тысяч жителей Нефтеюганского района поставили прививку от коронавируса. За прошлую неделю привились 190 человек.

В Лангепасе привитых родителей допустили к новогодним утренникам в детских садах. А школьники отправятся на праздник в сопровождении классных руководителей.

Югорские школьники уйдут на новогодние каникулы с 27 декабря. Состоялось заседание оперативного штаба по COVID-19.