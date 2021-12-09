Заказчик убийства прокурора Югры пытался убить его зама за 8 миллионов рублей

Выявлен новый эпизод преступной деятельности заказчика убийства прокурора ХМАО Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре продолжается расследование уголовного дела против Юрия Чекина, обвиняемого в организации убийства прокурора Югры Юрия Бедерина.

Мы сообщали ранее, что Чекин, занимал должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО – Югре . В течение 1993 года он украл у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли более 15 миллионов рублей, а в июне 2000 года Чекин решил отомстить прокурору округа за то, что его хотят наказать за мошенничество. По его заказу 25 июля 2000 года прокурор округа Бедерин убит в подъезде своего дома 3 выстрелами из самодельного огнестрельного нарезного пистолета. Кроме того, в 1996 году Чекин заказал убийство одного из своих знакомых Руппеля А.В., а в 1998 году организовал убийство жителя Ханты-Мансийска Израилова Б.М.

В 2000 году он объявлен в международный розыск и 26 октября 2021 года его удалось задержать.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что с января по февраль 2011 года Чекин, находясь в международном розыске, заказал еще одно убийство. Он захотел убить бывшего заместителя прокурора Югры, занимавшего должность до 1996 года. За исполнение "заказа" он заплатил 8 миллионов рублей, привлек одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 миллиона рублей. Но довести дело до конца не удалось из-за отказа исполнителя совершать преступление.

Против Чекина Ю.В. возбуждено еще одно уголовное дело по стать "организация убийства по найму, если это преступление не доведено до конца". Расследование продолжается.