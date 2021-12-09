Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 декабря 2021 года: 105 человек находятся на ИВЛ

Коронавирус в Югре. Последние новости на 9 декабря 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 9 декабря 2021 года. За сутки в округе выявлено 217 новых случаев коронавируса в 17 муниципалитетах. Коронавирус за день подтвержден у жителей Нижневартовска – 52, Ханты-Мансийска – 27 и Сургута – 21.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 39 случаев, 18-29 лет – 19 случаев, 30-49 лет – 97 случаев, 50-64 лет – 40, старше 65 лет – 22. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 208 случаев, источник инфекции устанавливается в 3 случаях, 2 случая завозных. Среди детей выявлено 39 случаев COVID-19.

Состояние 138 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от ковида в Югре умерли 7 человек. За весь период от COVID-19 умерли 1 794 жителя Югры. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 256 человек, за весь период пандемии выздоровели 84 354 югорчанина.

За последние сутки в России зафиксировано 30 752 новых случая коронавируса, умерли 1 179 человек и полностью выздоровели 36 976 человек. Всего выявлено 9 895 597 случаев коронавируса, зарегистрировано 284 823 летальных исходов, выздоровели 8 602 067 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Югре прошло очередное заседание оперативного штаба, на котором сообщили, что в регионе уже шесть недель наблюдается спад заболеваемости COVID-19. В регионе появится план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса - "омикрон".