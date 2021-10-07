На трассе в Советском районе погиб водитель легковушки Фото: ОМВД России по Советскому району

Сегодня утром на 429 километре автодороги «Югра», отрезок дороги Алябьевский – Таежный, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Фото: ОМВД России по Советскому району

Как сообщают в ОМВД России по Советскому району, 47-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь по автодороге «Югра», в 10 километрах от посёлка Алябьевский в направлении посёлка Таежный, не справился с управлением, не выдержал боковой интервал при встречном разъезде и совершил касательное столкновение с «КАМАЗом», под управлением 58-летнего жителя Нижнего Тагила.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Фото: ОМВД России по Советскому району

Сейчас на месте аварии работают полицейские, выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.