Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 26 февраля 2021 года. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 51 117 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3035,27 случая на 100 тысяч населения. За прошедшие сутки 122 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего случаев за сутки выявлено в Сургуте – 25 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 987 жителей региона. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 4 случая, 18-29 лет – 9 случаев, 30-49 лет – 55 случаев, 50-64 лет – 34, старше 65 лет – 20. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 121 случай, источник инфекции устанавливается в 1 случае, завозных случаев не установлено.72 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 34 югорчанина подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 3 человека скончались от коронавируса. С марта от COVID-19 умерли 737 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 170 югорчан, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 48 846 жителей региона.Из последних новостей: в Ханты-Мансийске активно ведётся вакцинация от COVID-19. А также снижается число пациентов, с подтвержденным коронавирусом.Наталья Комарова подписала новое постановление о мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что в Югре разрешили работу концертных залов. Но решено продлить самоизоляцию для отдельных категорий граждан до конца марта.За последние сутки в России зафиксировано 11 198 новых случаев ковида. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 212 100 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 3 767 664 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.