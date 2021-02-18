Коронавирус в Югре. Последние новости на 19 февраля 2021 года: скончались ещё 3 человека

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 19 февраля 2021 года. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и подтверждено 129 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта выявлено и лабораторно подтверждено 50 220 случаев нового коронавируса. Больше всего случаев заболевания выявлено в Сургуте - 25 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 3 081 человек.

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Состояние 75 пациентов по-прежнему тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 3 человека скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 718 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 183 жителя региона, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 47 852 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 125 598 случаев COVID-19. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Всем жителям региона, а особенно входящим в группу риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать социальную дистанцию, а при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.