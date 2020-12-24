За минувшие сутки выявлено 229 новых случаев заболевания коронавирусом в Югре. Всего за период пандемии зарегистрировано и подтверждено 39 737 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. За сутки на COVID-19 обследовано 5 522 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 18 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 97 случаев, 50-64 лет –69, старше 65 лет – 25.Состояние 141 пациента по-прежнему тяжелое, 92 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 4 человек коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 514 человек. Из хороших новостей: за сутки вылечились 335 человек, за весь период пандемии выздоровели 35 759 югорчан.В Нижневартовске проверили влияние коронавируса на психику;Также, в Нижневартовском стационаре начали прививать медперсонал от COVID-19. В первую очередь привились руководители стационара, врачи, реаниматологи, медицинские сестры.В Югре введены дополнительные меры по предотвращению COVID-19. Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление.За последние сутки в России выявлено 29 935 новых случаев коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.