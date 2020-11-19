Коронавирус в Югре, последние новости на 20 ноября 2020 года: в Нижневартовске готов к открытию госпиталь для пациентов с COVID-19 Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают заражаться коронавирусом за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 201 человека. За весь период зарегистрировано 32 052 случая COVID-19.

За сутки на COVID-19 обследовано 10 212 человек, всего – 963 877 жителей округа.

Состояние 163 пациентов остаётся тяжелым, 123 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото:yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 343 человека. За сутки выздоровели 234 человека, за весь период пандемии – 26 963 югорчанина.

В Нижневартовске готов к открытию госпиталь для пациентов с коронавирусом. Четвертый госпиталь может использоваться как площадка для реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса

Всем гражданам, а особенно пожилым, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать масочный режим, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.