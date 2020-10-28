Коронавирус в Югре, последние новости на 29 октября 2020 года: введены дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 октября 2020 года. За сутки заболевших COVID-19 увеличилось на 199 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 27 680 человек.

За сутки излечились 108 человек, за весь период пандемии – 23 707 югорчан.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 235 человек. Состояние 118 пациентов тяжелое, 87 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Фото: оперштаб Югры

В Югре введены дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом, установленные ранее ограничения продлены до 15 ноября включительно.

В связи с увеличением заболеваемости и количеством обращений граждан в COVID-госпиталях Нижневартовска добавляют резервные койки.

В Югре выздоровели за весь период пандемии — 23 707 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.