Ханты-Мансийск "засияет по новому": на улицах города появятся 600 «умных» фонарей Фото: информационный портал органов местного самоуправления Ханты-Мансийска

Почти 600 интеллектуальных светильников установят к Новому году на улицах окружного центра.

Новое уличное освещение появится на улицах Объездная, Восточная Объездная и Энгельса, договор на модернизацию заключен с МБУ «Горсвет» и ПАО «Ростелеком».

Благодаря энергосберегающим технологиям и созданию новой системы автоматизированного управления электрооборудованием позволит экономить 60% потребляемой энергии ежемесячно.

- Сегодня Ханты-Мансийск — один из самых освещённых городов России, уличной иллюминацией оборудовано 100% улиц. Замена светильников на новые, энергоэффективные, снижает затраты городского бюджета, за счет сокращения энергопотребления, и повышает комфорт, качество и безопасность городской среды, - комментирует Глава города Максим Ряшин.

Настройки оборудования позволяют обеспечить максимальную видимость даже в сумерках. «Умные» фонари со светодиодами солнечного спектра способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от -60°С до +40°С, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно освещать улицы населенных пунктов долгое время.

Но главное преимущество таких фонарей — способность менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий.

Энергосберегающие фонари объединены цифровой системой управления наружным освещением: в специальном веб-интерфейсе городские власти могут видеть интерактивную карту города с нанесенными линиями уличного освещения, а также питающие их подстанции. Это позволит оперативно собирать данные о потреблении электроэнергии, автоматизировано включать и выключать линии освещения по заданному графику. Система фиксирует сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации, а данные хранятся в архиве на протяжении нескольких лет, информирует директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.