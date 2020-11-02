Коронавирус в Югре, последние новости на 3 ноября 2020 года: за сутки на коронавирус обследовано 5 608 жителей Югры

Коронавирус в Югре, последние новости на 3 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба Югры, на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 2 ноября 2020 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 28 658 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 193 новых случая заболевания.

Фото: Оперативный штаб

За сутки на коронавирус обследовано 5 608 жителей Югры.

К сожалению, за минувшие сутки от COVID-19 скончалось ещё 4 человека, а за весь период пандемии зарегистрировано 252 летальных исхода болезни. На сегодняшний день состояние 140 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Но есть и хорошие новости, 95 человек за сутки выздоровели, а за весь период пандемии вылечились 24 291 югорчанин.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Правительство Югры выделит дополнительный бюджет департаменту здравоохранения округа на приобретение лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.

В Сургутском районе появится склад с запасами вакцины от COVID - 19.

При обнаружении симптомов ОРВИ и гриппа необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.