Коронавирус в Югре, последние новости на 27 октября 2020 года: в Нижневартовске открыли ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом

Коронавирус в Югре, последние новости на 27 октября 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 27 октября 2020 года. За сутки число заболевших возросло на 191 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 27 287 человек.

За сутки излечились 78 человек, за весь период пандемии – 23 495 югорчан.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Нижневартовске открыли ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

За прошедшие сутки 3 человека скончались от коронавируса, за весь период 229 человек.

Югре действует режим повышенной готовности, в том числе обязательный масочный режим: маски необходимо носить в общественном транспорте, при посещении магазинов и других публичных мест. Эти правила также распространяются на людей, которые уже переболели коронавирусом.

Есть и хорошие новости, за сутки от коронавирусной инфекции вылечились 78 человек, а за весь период пандемии – 23 495 югорчан.

Фото: оперштаб Югры

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.