Состоялся прямой эфир с губернатором Югры на тему «Зимняя безопасность в Югре»

Состоялся прямой эфир губернаторы Югры на тему «Зимняя безопасность в Югре»

Сегодня состоялся прямой эфир с губернатором Югры Натальей Комаровой на тему «Зимняя безопасность в Югре». Участники обсудили уборку снега и наледи, вывоз ТКО, уличное освещение, содержание безнадзорных животных.

Из основных вопросов по уборке снега и вывозу ТКО подвели следующие итоги: В Ханты-Мансийске работает полигон со снегоплавильной установкой, которая состоит из установки и специализированной площадки для накопления снежных масс; В Нягани автомобильные дороги чистит машина-грейдер и многоцелевая коммунально-строительная машина, с помощью которой снежный вал убирают с проходов и проездов к жилым домам.

Также в прямом эфире обсудили вопросы, связанные с уличным освещением, так Администрация Нефтеюганска планирует строительство 51 объекта для освещения местных улиц: почти все освещение прокладывается кабельное. Окружной департамент здравоохранения, по поручению губернатора должен посодействовать в организации освещенного входа в районе онкологического диспансера Нижневартовска.

Кроме того, в поселке Леуши Кондинского района запущены водоочистные сооружения и проведена реконструкция водосетей, что позволило улучшить местное водоснабжение.

Не менее важная тема - содержание бездомных животных была поднята во время эфира. Некоммерческая организация «Дай лапу» активно работает над решением проблемы надзора за бездомными животными: они открыли Центр помощи животным «Переправа» и снимают видеоуроки об ответственном отношении κ животным.

В Ханты-Мансийске предоставлен земельный участок для строительства приюта для бездомных животных и также администрация Советского района выделила земельный участок, для размещения на его территории приюта под руководством местной НКО.