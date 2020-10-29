Коронавирус в Югре, последние новости на 30 октября 2020 года: эпидемиологическая ситуация остается напряженной

Коронавирус в Югре, последние новости на 30 октября 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 октября 2020 года. За сутки заболевших COVID-19 увеличилось на 197 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 27 877 человек.

За сутки выздоровели 110 человек, за весь период пандемии – 23 817 югорчан.

Фото: оперштаб Югры

Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 3 человека, всего за период пандемии 238 человек.

Напомним, о необходимости соблюдать масочный режим, а также соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Кроме того, в Югре самоизоляция для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин продлена до 15 ноября.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Во время школьных каникул в Когалымских школах проводят масштабную дезинфекцию, тщательно обрабатывают все помещения.

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.