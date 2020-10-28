Жителей Югры приглашают поучаствовать в историческом квесте «За пределами» Фото: intgame.ru/wwii

Онлайн мероприятие пройдет 21 ноября в 15:00 по московскому времени. Зарегистрироваться на него можно на сайте, старт регистрации 20 октября.

Инициаторами квеста является движение «Волонтеры Победы», они создали детально продуманную историю в онлайн-формате, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов.

Кроме того, квест будет доступен на 4-х языках. Партнерами выступают более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом.

- Многие организации как в России, так и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру. Мы встречались с ветеранами и записывали их воспоминания. Мы посещали музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации, – рассказала руководитель Волонтеров Победы Ольга Амельченкова.

Девушка отметила, что съемки велись в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других странах мира. Создатели изучали архивные документы, все объединились, чтобы рассказать о преступлениях нацистов с одной целью – чтобы это никогда не повторилось.

Победит та команда или индивидуальный участник, набравшие наибольшее количество баллов в зависимости от скорости и правильности ответов.

Приз для победителей квеста: путешествие в один из городов России.