Коронавирус в Югре, последние новости на 28 октября 2020 года: абсолютно все граждане России обязаны носить маски в общественных местах

Коронавирус в Югре, последние новости на 28 октября 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 октября 2020 года. За сутки заболевших COVID-19 увеличилось на 194 человека. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 27 481 человек.

Фото: оперштаб Югры

За сутки выздоровело 104 человека, за весь период пандемии – 23 599 югорчан.

Из печальных новостей: от COVID-19 в Югре за последние сутки скончалось 3 человека, состояние 117 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Роспотребнадзор постановил, что абсолютно все граждане России обязаны носить маски в общественных местах: в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах.

Как сообщает оперативный штаб Югры в округе продолжается рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах без исключения. Также растет число заражений коронавирусной инфекцией.

В России за последние сутки выявлено 16 550 новых случаев коронавируса, 12844 человека выписаны после выздоровления.