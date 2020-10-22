Коронавирус в Югре, последние новости на 23 октября 2020 года: половина работников организаций перейдут на дистанционный режим работы Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 октября 2020 года. За сутки число заболевших возросло на 199 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 26 516 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat

За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 23 104 югорчан.

Губернатор Югры Наталья Комарова вылечилась от коронавируса.

В Югре самоизоляция для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин продлена до 1 ноября.

Кроме того, в регионе половина работников организаций перейдут на дистанционный режим работы.

За последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.