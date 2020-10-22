Юнармейцы Ханты-Мансийска примут участие в викторине "Истоки Великих Побед" Фото: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

23 октября 2020 года для юнармейских отрядов Ханты-Мансийска пройдет викторина «Истоки Великих Побед». В связи с мерами, по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, мероприятие состоится в онлайн-формате на платформе Quizizz.

Вопросы викторины разделены на три темы в рамках историко-патриотического проекта «Три ратных поля России»: Куликово, Бородинское, Прохоровское. Время для ответа – 1 минута.

По итогам прохождения всех испытаний викторины юнармейские отряды, ставшие победителями и призерами, заочно получат дипломы.

Викторина «Истоки Великих Побед» приурочена к празднованию 75-й годовщины Великой Победы советского народа над фашизмом. Одновременно викторина пройдет в 3-х городах России: Вологда, Ханты-Мансийск и Чебоксары.

Фестиваль "Истоки Велих Побед" поможет донести доблесть русского воинства от Невской битвы и Куликова поля до наших дней, а также приобщить юных жителей Югры, их родителей и педагогов к неизменным духовным и нравственным ценностям.

Главной задачей создание такого мероприятия способствовать восстановлению связи времен и поколений в служении Отечеству.