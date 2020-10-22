Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губернатор Югры Наталья Комарова вылечилась от коронавируса. Об этом глава региона сообщила на своей страничке в Instagram. Интересно, что финальный день карантина совпал с днём рождения Натальи Владимировны.

- Друзья! Спасибо за поздравления. Ваша поддержка - дорогой подарок. Стремлюсь выполнить все ваши пожелания. Мой карантин закончился. Два последних результата ПЦР - отрицательные. Берегите себя, пожалуйста, друзья - пишет глава региона.

Напомним, коронавирус у губернатора Югры Натальи Комаровой подтвердился 8 октября, об этом ей стало известно с помощью положительного ПЦР-теста.