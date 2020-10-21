Коронавирус в Югре, последние новости на 22 октября 2020 года: предприниматели Югры продолжают развиваться в условиях пандемии

Коронавирус в Югре, последние новости на 22 октября 2020 года Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Количество заболевших увеличилось на 193 и составило 26 317 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерло ещё 2 человека, всего 217 югорчан.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 32 случая, 18-29 лет – 15 случаев, 30-49 лет – 71 случай, 50-64 лет – 55, старше 65 лет – 20.

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Из контактов в раннее зарегистрированных очагах выявлено 157 случаев, источник инфекции устанавливается в 28 случаях, 8 случаев завозных.

Осенние каникулы для югорских школьников будут продлены и в этот период для них будут работать онлайн-лагеря дневного пребывания.

В этом году для молодежи Ханты-Мансийска организованы трудовые отряды, приоритетным правом при трудоустройстве могут воспользоваться дети, чьи родители попали в трудную жизненную ситуацию (потеряли работу во время пандемии), также дети медицинских работников и работников социальной сферы, волонтеров.

Не теряют боевой дух предприматели Югры, они продолжают своё развитие в условиях ограничений, связанных с распространением COVID-19.

В Югре на коронавирус обследовано 742001 человека, в т.ч. за сутки – 7268. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии – 22 968 югорчан.