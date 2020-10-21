В Ханты-Мансийске подведены итоги акции «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020» Фото: Управление общественных связей/КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»

«Экспедиция ВИЧ» - это две группы, которые в июне этого года стартовали с противоположных концов нашей страны. Их маршрут составлен Минздравом России.

В Ханты-Мансийске 136 граждан прошли анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Акция проходила в Югре с 15 по 19 октября в городах Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В списке остановок сотни городов в 45 регионах. Главная задача проекта - просветительская, в автомобилях все желающие могли не только пройти экспресс-тест, но и получить консультацию специалиста.

Более чем в 30 медицинских учреждениях округа была проведена интерактивная лекция для медицинских работников, в первую очередь для тех, кто работает в первичном звене. Акция сопровождалась широким освещением в СМИ и получила много положительных отзывов от жителей и гостей округа.

19 октября в итоговом мероприятии приняли участие представители регионального Департамента здравоохранения, профильных учреждений Югры, представители духовенства.

Эстафету акции передал главный врач КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Андрей Петровец. Теперь «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» продолжили свой путь и направились в Ямало-Ненецкий автономный округ.