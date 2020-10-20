Ханты-Мансийск первый в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления среди городов Югры Фото: Татьяна Коркина

Итоги мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, который ежегодно проводит департамент экономического развития автономного округа обсудили участники постоянной комиссии Совета при Губернаторе Югры по развитию местного самоуправления.

- Лидерами рейтинга среди муниципальных районов стали Сургутский, Белоярский и Нижневартовский районы. Среди городских округов – Ханты-Мансийск, Урай, Покачи, - объявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Окружной центр занял лидирующие позиции по нескольким показателям, один из которых - доля населения, улучившего жилищные условия.

- В городе сохраняются высокие темпы сноса аварийного жилья. Ежегодно, в течение последних трех лет сносим более 30 аварийных домов. За последние пять лет расселено 127 таких зданий, 1 216 семей переехали в новое комфортное жилье. До конца года досрочно завершим выполнение Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расселив 121 семью из 12 домов, - отмечает Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Еще один показатель, по которому город занял первое место - доля работников предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, 100% Ханты-Мансийск достиг по показателям - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные детские сады и доля общеобразовательных школ, соответствующих современным требованиям обучения.

Рост отмечен по таким показателям как: объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя; площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения и доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.